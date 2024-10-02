Netanyahu: “İran büyük bir hata yaptı”



Netanyahu, İran’ın füze saldırısının başarısız olduğunu savunarak misilleme sözü verdi.

İran’ın gerçekleştirdiği balistik füze saldırısına ilişkin olarak sosyal medya üzerinden görüntülü bir açıklama yayınlayan Netanyahu, “İran, bu gece büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek. İran rejimi, kendimizi savunma ve düşmanlarımıza misilleme yapma konusundaki kararlılığımızı anlamıyor” dedi.

İran’ın füze saldırısının başarısız olduğunu ve İsrail’in hava savunma sistemi sayesinde püskürtüldüğünü ileri süren Netanyahu, savunma çabalarına verdiği destekten ötürü ABD’ye teşekkür etti.

Netanyahu, “Belirlediğimiz kural şudur: Kim bize saldırırsa, biz de ona saldırırız. Bu, şer ekseniyle mücadele ettiğimiz her yer için geçerlidir” dedi.

Netanyahu, “İsrail ilerliyor ve şer ekseni geri çekiliyor. Bu eğilimin devam etmesi ve savaştaki tüm hedeflerimize ulaşmak için gereken her şeyi yapacağız. Önceliğimiz tüm rehinelerin geri dönüşü ve var oluşumuzun ve geleceğimizin garanti altına alınmasıdır” dedi.

Bugün Yafa’da gerçekleşen silahlı saldırının da arkasında İran’ın olduğunu savunan Netanyahu, “Dünyanın aydınlık güçleri birleşmeli ve bölgemizde terör ve kötülüğün kaynağı olan karanlık Ayetullah rejimine karşı birlikte hareket etmelidir. İsrail’in yanında olmalılar” şeklinde konuştu.





