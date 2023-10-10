Netanyahu: IŞİD'e karşı birleştiğimiz gibi Hamas’a karşı da birleşmeliyiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün gece yaptığı açıklamada, Hamas’ı IŞİD'e benzeterek, dünyanın IŞİD'e karşı birleştiği gibi Hamas’a karşı da birleşmesi ve İsrail’i desteklemesi gerektiğini savundu.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, dün (9 Ekim Pazartesi) yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Hamas'ı IŞİD'e benzetti.

Netanyahu, dünyanın IŞİD'e karşı birleştiği gibi Hamas'a karşı da birleşmesi gerektiğini savundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, “İsrail savaşta. Bu savaşı biz istemedik. En acımasız ve vahşi şekilde bize dayatıldı. Ancak bu savaşı İsrail başlatmamış olsa da İsrail bitirecektir. Hamas bize saldırarak tarihi boyutlarda bir hata yaptığını anlayacaktır. Onlara ve İsrail'in diğer düşmanlarına on yıllar boyunca unutamayacakları bir bedel ödeteceğiz. Hamas IŞİD'ti. Nasıl ki uygarlığın güçleri IŞİD'i yenmek için birleştiyse, Hamas'ı yenmesi için İsrail'i desteklemelidir” dedi.

Netanyahu, İsrail’in sadece kendi halkı için savaşmadığını belirterek, “Hamas'ın masum İsraillilere karşı gerçekleştirdiği vahşi saldırılar akıllara durgunluk verecek niteliktedir: aileleri evlerinde katletmek, bir açık hava festivalinde yüzlerce genci katletmek, çok sayıda kadın, çocuk ve yaşlıyı, hatta Holokost'tan kurtulanları kaçırmak. İsrail Hamas'la savaşırken sadece kendi halkı için savaşmıyor. Barbarlığa karşı duran her ülke için savaşıyor. İsrail bu savaşı kazanacaktır ve İsrail kazandığında tüm medeni dünya kazanacaktır” ifadelerini kullandı.









