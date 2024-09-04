Netanyahu, İsrail güçlerinin Philadelphia Koridoru’ndan çekilmeyeceğini yineledi



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, Gazze Şeridi’nde ateşkesi ancak Mısır ve Gazze Şeridi arasındaki Philadelphia Koridoru’nun Hamas tarafından kullanılmayacağının garanti edilmesi halinde kabul edeceklerini belirterek, bu gerçekleşene kadar İsrail güçlerinin Mısır ve Gazze Şeridi arasındaki Philadelphia Koridoru’ndan çekilmeyeceğini yineledi.

“Orada birilerinin olması gerekiyor” ifadelerini kullanan Netanyahu, “Bana kağıt üzerinde değil, kelimelerle değil, bir slaytta değil, ama günden güne, haftadan haftaya, aydan aya, daha önce orada olanların tekrarlanmasını gerçekten önleyebileceklerini gösterecek birini getirin. Bunu değerlendirmeye açığız ama şu anda bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum” dedi.

Netanyahu, “Onları sıkıştırmanız, kalan rehineleri serbest bırakmaları için baskı yapmanız gerekiyor. Yani rehineleri serbest bırakmak istiyorsanız, Philadelphia Koridoru’nu kontrol etmelisiniz” ifadelerini kullandı.

Hamas, esirlerin takasını da içeren ateşkes anlaşması için İsrail’in Philadelphia Koridoru’ndan çekilmesini istiyor.