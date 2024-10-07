Netanyahu, İsrail'in bir yıldır sürdürdüğü saldırılara bu ismi verdi: "Diriliş Savaşı"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir yıldır Gazze'ye, şimdi de Lübnan'a yayılan ve bölgesel bir çatışmaya dönüşmesinden endişe edilen saldırılarına "Diriliş Savaşı" adı verilmesi çağrısı yaptı.

Netanyahu, 7 Ekim 2023'ün yıl dönümünde düzenlenen kabine toplantısında, Lübnan'a yayılan ve bölgesel savaşa dönüşmesi riski zirveye taşınan, Gazze'deki soykırımlarında kullandıkları "Savaş Kılıçları" isminin değiştirilmesini istedi.

Bunun "varoluş savaşı" olduğunu savunan Netanyahu, "Diriliş Savaşı. Bu savaşı resmi olarak bu isimle tanımlamak isterim" ifadesini kullandı.

Netanyahu, son bir yıl içinde değiştirdiği ve yenilerini eklediği savaşın hedeflerini yerine getirerek, "mutlak zafer" kazanacaklarını ileri sürdü.

Yediot Aharonot'un aktardığı kulis bilgisine göre, kabinede bazı bakanlar, bu isme, Filistinlilerin, maruz kaldıkları kıyım, kuşaklar boyu süren göç ve iltica nedeniyle "Büyük Felaket" (Nekbe) diye isimlendirdiği, İsrail'in 1948'te kuruluşundaki "bağımsızlık savaşını" andırabileceği gerekçesiyle karşı çıktı.