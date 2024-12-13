Netanyahu, İsrail'in işgalini genişlettiği Golan Tepeleri'nde

İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından çıkan kaosla beraber İsrail'in askerî varlığını artırarak işgalini genişlettiği Golan Tepeleri'ne gitti.

Netanyahu, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde bulunan Golan Tepeleri'nde İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ile birlikte gitti.

Katz, fotoğrafı X hesabından paylaştı.

יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ברמת הגולן.



משקיפים על שיא החרמון הסורי שחזר לשליטת ישראל אחרי 51 שנים.



רגע היסטורי מרגש. pic.twitter.com/oSJKoa4Bro — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) December 13, 2024

Israel Katz'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Suriye'de olanlar sebebiyle Hermon Dağı'nın zirvesine tutunmamız güvenlik açısından çok büyük bir öneme sahip" denildi.

Suriye'de Esad'ın HTŞ öncülüğündeki cihatçılar tarafından devrilmesinin hemen ardından bölgedeki varlığını artıran İsrail askerleri, Golan Tepeleri'ndeki varlığını artırmış, Şam'ın 25 km güneybatısına kadar yaklaşmıştı.

8 Aralık Pazar günü İsrail Devlet Televizyonu KAN'a verdiği habere göre İsrail Ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Hermon (Şeyh) Dağı'nı işgal ettiğini doğrulamıştı.

AA'nın aktardığına göre haberde, İsrail Ordusu hava kuvvetlerine bağlı birliklerin Esad yönetimini deviren cihatçı gruplardan gelecek 'olası tehditlere' karşı savunma pozisyonlarını güçlendirmek amacıyla Şeyh Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdiği belirtilmişti.

İsrail, işgalini 'geçici' olduğunu öne sürmüştü. 1967'de Golan Tepelerini işgal eden İsrail, 1981'de burayı tek taraflı olarak 'ilhak' etmişti.

FRANSA VE RUSYA'DAN TEPKİ

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Suriye arasındaki tampon bölgede herhangi bir şekilde asker konuşlandırmanın, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nın ihlali anlamına geleceğini vurgulayarak İsrail'in işgaline tepki göstermişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını ve Golan Tepeleri’ndeki faaliyetlerini eleştirerek, "Saldırılar, Golan Tepeleri’ndeki eylemler ve tampon bölge, zaten istikrarsız olan Suriye’deki durumun istikrara kavuşmasına katkı sağlamıyor" ifadelerini kullanmıştı.