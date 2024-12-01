Netanyahu, İsrail'in “Suriye’deki gelişmeleri sürekli takip ettiğini” söyledi

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, “Suriye'deki gelişmeleri sürekli olarak takip ettiklerini” belirterek Lübnan ile ateşkes anlaşmasını ise “sıkı şekilde uyguladıklarını” savundu.

Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın da katıldığı ordu yetkilileriyle görüşmesinde gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

“Ülkenin hayati çıkarlarını ve savaşın kazanımlarını” korumaya kararlı olduklarını söyleyen Netanyahu, Lübnan ile ateşkesi “çok sıkı bir şekilde uyguladıklarını” ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Suriye'deki gelişmeleri sürekli olarak takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.