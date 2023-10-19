Netanyahu kadar sorumlusunuz

POLİTİKA SERVİSİ

SOL Parti, İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği hastane saldırısının ardından sokağa çıktı. İstanbul, Ankara ve Hatay’da gerçekleştirilen protestolarda Filistin’e destek açıklamaları yapıldı.

Ankara’daki İsrail Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen protestoda SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen konuştu. Katliamın sorumluluğunun sadece İsrail Başbakanı Netanyahu’da olmadığını belirten İşleyen, “Günlerdir İsrail’e destek olanlar, İsrail’in meşru müdafaa hakkından bahsedenler en az Netanyahu kadar bu katliamın sorumlusudur” dedi.

İşleyen, yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İşgalci İsrail, Gazze’de hastane bombalayarak yaşlı, çocuk, kadın yüzlerce Filistinliyi katletti. Bütün Ortadoğu’daki akan kanın sorumlusu olan Amerikan emperyalizmi Filistin halkının akan kanından da sorumludur. İşte Erdoğan’ın da Eş Başkanı olmakla övündüğü Büyük Ortadoğu Projesi, bütün haşmetiyle dünyanın huzurunda. ABD, İsrail saldırılarını bölgede yeni bir askeri kuşatmanın da fırsatı olarak görüyor. Amerikan emperyalizmi Filistin halkının ve tüm bölge halklarının ortak düşmanıdır, barışın ve kardeşliğin baş düşmanıdır. Bu ortak düşmana karşı birleşmeden, Siyonist İsrail’in katliamlarına da son verilemez. Emperyalizme karşı sessiz kalan hiç kimse asla kardeşliğin ve barışın savunucusu olamazlar. Ülkemizde iktidarda olanlar bu ikiyüzlülüğün parçasıdır. Bugün de Filistin halkı için gerçek tek bir adım atmaktan acizdirler. AKP iktidarına sesleniyoruz, kınamaktan başka bir şey yapacaksanız ve katliamlara karşı gerçek bir tavır alacaksanız İsrail’le askeri ve ekonomik tüm ilişkileri kesin, anlaşmaları iptal edin. Amerikan üslerini kapatın.

Ve biz dün Denizlerin Mahirlerin yürüyüşlerindeki kadar onurla, bu mazlum ve onurlu halkın yanında olmaya devam edeceğiz"