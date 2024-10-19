Netanyahu kana doymuyor

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Hamas’ın lideri Yahya Sinvar’ın Gazze Şeridi’nde öldürülmesinin ardından ateşkes çağrılarını reddeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “kan dökmeye devam” mesajı verdi.

Batılı liderler, Sinvar’ın ölümünün çatışmanın sona ermesi için bir fırsat sunduğunu söylerken İsrail’de de esir yakınları ile birçok İsrailli, ateşkes ve esir takası çağrısıyla protesto gösterileri düzenledi.

HAMAS DOĞRULADI

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas lideri Sinvar’ın öldürülmesini “sonun başlangıcı” olarak niteleyerek “Savaş bitmedi” sözleriyle Gazze’ye saldırıların süreceğini yineledi.

Gazze’deki İsrailli esirler konusuna değinen Netanyahu, bu esirleri geri getirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Hamas’tan yapılan açıklamada da Sinvar’ın hayatını kaybettiği doğrulandı.

Sinvar’ın “yılmadan öne çıktığını, ön saflarda çarpıştığını” belirten Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, “Mücadele, üzerinde başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar devam edecek” dedi. Lübnan’daki Hizbullah’tan ise “savaşta yeni bir tırmanma aşamasına geçildiği” duyuruldu.

Sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yapılan açıklamada İsrail’in 70 binden fazla askeri ve yüzlerce askeri aracı cephe hatlarına yığdığı belirtilerek, “İsrail ordusu kendilerini ölümcül pusulara çeken yüzlerce Hizbullah savaşçısıyla karşı karşıya” ifadeleri kullanıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Sinvar’ın son ana kadar cesurca mücadele ettiğini belirterek bunun bölgedeki direniş savaşçıları için ilham olacağını kaydetti.