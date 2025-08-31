Netanyahu: Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde’yi Gazze'de hedef aldık

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi Gazze Şeridi ve Yemen'e düzenledikleri saldırılarla Gazze kentini işgal planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldıkları iddiasına dair Netanyahu, "Nihai sonucu hâlâ bilmiyoruz. Umarım artık aramızda değildir ancak Hamas cephesinden bu konuda konuşacak kimse olmadığını görüyorum” ifadelerini kullandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin 8 Ağustos'ta "Hamas'ı yenilgiye uğratmak ve tüm esirleri serbest bırakmak" için Gazze kentini işgal kararı aldığını öne süren Netanyahu, ordunun söz konusu işgal kararını uygulamaya başladığını söyledi.

Gazze kentini 29 Ağustos Cuma günü "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan eden İsrail ordusu, işgal girişimi çerçevesinde kentin dış mahallelerine yoğun hava saldırıları ve ağır topçu saldırıları düzenliyor.

HUSİLERE "SADECE BAŞLANGIÇ" TEHDİDİ

İsrail savaş uçaklarının 28 Ağustos Perşembe günü Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlediği saldırıda Husilerin üst düzey yetkililerinin katıldığı toplantıyı hedef aldığını belirten Netanyahu, Husilere ağır bedel ödetecekleri tehdidinde bulundu.

Netanyahu, Husilerin Başbakanı Ahmed Galib er-Rehavi ile birkaç bakanın öldürüldüğü saldırının "sadece başlangıç" olduğunu ileri sürdü.

Husiler, Yemen'de uluslararası tanınırlığı olmayan hükümetin başındaki Başbakan Rehavi ve birkaç bakanın, İsrail’in 28 Ağustos'ta Sana'ya düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, dün Rehavi’nin öldürüldüğünü duyurduğu açıklamasında İsrail'den intikam alacaklarına dair yemin etmişti.

İSRAİL ORDUSUNUN AÇIKLAMASI

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda "Hamas'tan önemli bir ismi" hedef aldığını ileri sürmüş ancak saldırıyı kime karşı düzenlediğini açıklamamıştı.

İsrail basını, askeri kaynaklara dayandırarak Gazze kentine düzenlenen saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin "hedef alındığını" öne sürmüştü. İsrail ordusunun bu saldırıda "yüksek isabetli bombalar kullandığı" aktarılmıştı.