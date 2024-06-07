Netanyahu, kongre davetini kabul etti: ABD'de katliamı savunacak!

İsrail Başbakanı Netanyahu, 24 Temmuz'da ABD Kongresindeki ortak oturumda konuşacak. Netanyahu konuya ilişkin açıklamada, "İsrail'i yok etmek isteyenlere karşı haklı savaşlarıyla ilgili gerçekleri Amerikan halkının temsilcilerine ve tüm dünyaya sunacağını" savundu.

ABD, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 24 Temmuz'da ABD Kongresindeki ortak oturumda katılımcılara hitap edeceğini bildirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun, Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin davetini kabul ettiğini açıkladı.

NETANYAHU KATLİAMA GEREKÇE SUNACAK

Netanyahu'nun 24 Temmuz'da kongrede konuşacağını duyuran Johnson, "İsrail hükümetinin bölgede barış sağlama konusundaki vizyonlarını duymayı dört gözle bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Netanyahu da konuya ilişkin açıklamasında, İsrail'i kongre önünde temsil etme fırsatından etkilendiğini belirterek "İsrail'i yok etmek isteyenlere karşı haklı savaşlarıyla ilgili gerçekleri Amerikan halkının temsilcilerine ve tüm dünyaya sunacağını" savundu.

NE OLMUŞTU?

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler 31 Mayıs'ta, İsrail ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Kongre'deki ortak oturumda hitap etmesi için davet etmişti.

Davet, Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries tarafından Netanyahu'ya gönderilmişti.

ABD'de savaş karşıtı tutumuyla bilinen ve Gazze politikasından dolayı İsrail ile ABD'yi eleştiren bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders, bu gelişme üzerine, Netanyahu'nun bir "savaş suçlusu" olduğunu vurgularken onun konuşacağı oturuma kesinlikle katılmayacağını belirtmişti.

Ayrıca ABD'de Senatörlerden Jamaal Bowman, Peter Welch, Jeff Merkley ile Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de Netanyahu'ya davet gönderilmesini eleştirmişti.