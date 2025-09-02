Netanyahu, kurmaylarıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını görüşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kurmalarıyla bugün toplanarak işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin görüşeceği bildirildi.

Başta Fransa olmak üzere bazı ülkeler Filistin devletini tanımaya hazırlanırken, İsrail ise Batı Şeria'yı ilhak edeceği tehdidinde bulunuyor.

Gazze Şeridi'ndeki işlediği soykırım nedeniyle Batı'nın büyük oranda desteğini kaybeden İsrail, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın tamamı veya bir kısmını ilhak etmeyi görüşüyor.

BATI ŞERİA'NIN İLHAKI GÖRÜLECEK

Yerel basında çıkan habere göre, Netanyahu bugün kurmaylarıyla bir araya gelerek Batı Şeria'nın ilhakını görüşecek.

Bu toplantı, Netanyahu'nun Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin son 2 hafta içinde yapacağı ikinci toplantı olacak.

Netanyahu'nun kabinesinde yer alan aşırı sağcı bakanlar, uzun zamandır Filistin toprağı olan Batı Şeria'nın ilhakını dillendiriyor.

İsrail basını, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, geçen ay sonunda Washington'da görüştüğü ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya, Tel Aviv yönetiminin gelecek aylarda işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlandığını ilettiğini aktarmıştı.

Fransa'nın ardından Belçika da Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.