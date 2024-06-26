Netanyahu, Lübnan sınırını ziyaret etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırını ziyaret ederek askeri tatbikatı izledi.

İsrail ve Hizbullah arasındaki gerginlik devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırını ziyaret etti.

Netanyahu, ziyareti sırasında 55. Yedek Paraşütçü Tugayı'nın tatbikatını izledi. Netanyahu, Hizbullah ile savaş çıkması halinde İsrail'in bu cephede de zafer kazanacağını iddia etti.

İSRAİL İLE HİZBULLAH'IN SINIRDA KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan Metulla yerleşim birimindeki bir askeri hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Metulla'da İsrail askerlerinin kullandığı binaların tam isabet vurulduğu, vurulan yerlerde yangın çıktığı ve içindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Lübnan'dan, İsrail'in kuzeyindeki Metulla yerleşim birimine 4 tanksavar füze fırlatıldığı, saldırıda evlerde maddi hasar oluşurken can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Şuba, Ayta eş-Şab ve El-Hıyam bölgelerinde Hizbullah'a ait bir yapı, bir gözetleme noktası ve askeri bir binanın vurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, Şeba, Kefr Şuba, Kefr Hammam ve El-Matmura bölgelerine de topçu ateşiyle saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Lübnan haber ajansı NNA ise Zabkin ve Yater kasabalarının etekleri ile civar vadilerin İsrail'in aralıklı topçu bombardımanına maruz kaldığını açıkladı.

Haberde, İsrail savaş uçaklarının, El-Hıyam-Bab es-Seniyye ve Ayta eş-Şab beldelerini karadan havaya füzelerle vurduğu, El-Vezzani kasabasına da topçu ateşi saldırısı düzenlendiği belirtildi.