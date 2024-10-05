Netanyahu, Macron'un İsrail'e silah ambargosu çağrısını "ayıp" diye niteledi

Netanyahu, İngilizce yayınladığı görüntülü mesajında Macron'a hitap ederek Gazze'de Hamas, Lübnan'da Hizbullah, Yemen'de Husiler, Irak ve işgal altındaki Batı Şeria'da vekil güçler bunların arkasındaki İran'a karşı "7 cephede savaştığını" söyledi.

İsrail'e "200 balistik füze atan barbar İran'a karşı tüm medeni dünyanın yanında yer alması gerektiğini" ileri süren Netanyahu, "Buna karşın Macron ve diğer Batı liderleri İsrail'e karşı silah ambargosu çağrısı yapıyor, ayıp onlara." ifadesini kullandı.

Yanında duranlara teşekkür eden karşı çıkanları küçümseyen Netanyahu "destekleri olsun olmasın zafer kazanacaklarını" savunarak "İsrail sadece kendi için değil tüm dünyanın barışı ve güvenliği namına bu savaş kazanılana kadar savaşacak." dedi.

Netanyahu, İsrail'in "güvenliğini" öne sürerek 7 Ekim 2023'ten bugüne başta Gazze, Batı Şeria, şimdi Lübnan'da yol açtığı insani ve bölgesel felakete değinmedi. İsrail'in Gazze'ye bir yıldır süren saldırılarıyla 17 bini çocuk yaklaşık 12 bini kadın 42 bine varan Filistinli can verdi.

İsrail'in Gazze'de Filistinlileri 7 Ekim 2023'ten bugüne bir yıldır topraklarında bombalandığı görüntüler, uzmanlarca uluslararası, savaş ve insani hukuka aykırı diye nitelenmesine rağmen dünya tarafından bir yıldır izleniyor ancak engellenemiyor.

İsrail'in Gazze'de ve Filistin coğrafyasında saldırılarını Lübnan'a taşıdığı senaryoda ortaya çıkan can kaybı ve yerinden edilmeye rağmen ABD, İsrail'e artırılmış 8,7 milyar dolarlık bir askeri yardım paketi açıkladı.

İran'ın son dönemde düzenlediği balistik füze saldırısının ardından İsrail'den gelecek karşılıkla bölgesel çatışmanın daha şiddetli ve karmaşık hale gelmesinden endişe ediliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanacağı silah sevkiyatını durdurma çağrısında bulunmuştu.

Bölgede önceliğin siyasi bir çözüme geri dönmek ve Gazze'deki saldırılarda kullanılacak silahların ambargolanması gerektiğini belirten Macron, İsrail'in, uluslararası hukuk ve insani hukuka uyarak kendisini savunması gerektiğini ifade etmişti.

Macron, "sivil halkı feda ederek terörle mücadele edilmeyeyeceğini" vurgulayarak "Lübnan, yeni bir Gazze olamaz." ifadesini kullanmıştı.