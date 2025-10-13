Netanyahu, Mısır'daki Barış Zirvesi'ne katılmayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün öğleden sonra Mısır'da yapılacak "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılıp katılmayacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.

Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu'nun İsrail'i ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump yanındayken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi telefonla aradığı belirtildi. Netanyahu'nun davet edilmediği Şarm el-Şeyh'teki zirveye katılmayı değerlendirdiği ifade edildi.

NETANYAHU REDDETTİ

Katılıma ilişkin iddialar, Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tarafından da doğrulandı. Sözcü, Netanyahu’nun zirvede yer alacağını resmen açıkladı. Ancak ilerleyen saatlerde İsrail, Netanyahu'nun zirveye katılmayacağını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'yu Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması üzerine Şarm El-Şeyh'de düzenlenecek zirveye davet ettiği belirtildi.

Davet için Trump'a teşekkür eden Netanyahu'nun "tatil başlangıcına yakın olması nedeniyle zirveye katılamayacağını söylediği" ifade edildi.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması üzerine düzenlenen barış zirvesi, bugün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinden düzenlenecek.

Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı katılacak.