Netanyahu'nun büyükelçi atadığı Braverman hakkında cinsel saldırı suçlaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İngiltere Büyükelçisi olarak atadığı eski genel sekreteri Tzachi Braverman'ın, bir kadına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, bir kadın Braverman'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu İsrail polisine kanıtlarıyla bildirdi.

Daha önce adı gizli belgelerin sızdırılması davasında da geçen ve İngiltere Büyükelçisi olarak atanan Netanyahu'nun eski Genel Sekreteri Braverman'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirten kadın, polislere durumu kanıtlarıyla bildirmesine rağmen korktuğu için resmi şikâyette bulunmayı reddetti.

Kadın, polisten konuya ilişkin şimdilik soruşturma açılmaması ve bilgilerin kullanılmaması talebinde bulundu. Bir kaynak, "Anlattıkları korkunç ve görünüşe göre kanıtlarla, olayın hemen ardından insanların duyduklarıyla destekleniyor" ifadesini kullandı.

Olayın merkezinde Netanyahu'nun avukatlarından Amit Hadad'ın da bulunduğuna işaret edilen haberde, kadının olayın ayrıntılarını Hadad ile paylaştığı ve onun Braverman ile olan ilişkisinden dolayı kadını başka avukatlara yönlendirdiği aktarıldı.

Braverman'ın çevresine kendisine şantaj yapıldığı iddiasında bulunmasına rağmen bu yönde bir resmi başvuruda bulunmadığına vurgu yapılan haberde, "Braverman, haberler hakkında 'yorum yok' dedi. Hadad ise henüz yanıt vermedi" ifadeleri kullanıldı.