Netanyahu'nun danışmanının yeni Mossad Direktörü olarak atanmasına itiraz

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Roman Gofman'ın "ahlaki kusur" gerekçesiyle dış istihbarat servisi Mossad Direktörü olarak atanmasına itiraz etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gofman'ın atanmasına ilişkin dilekçelerin ele alınması öncesinde Baharav-Miara, itiraz dilekçesini İsrail Yüksek Mahkemesi'ne sundu.

Başsavcı, mevcut Mossad Direktörü David Barnea'dan Gofman'a ilişkin aldığı mektubu ve gizli belgeleri dosyaya eklemesi tavsiyesinde bulundu.

Baharav-Miara dilekçesinde, reşit olmayan İsrailli Uri Elmakias'ın kullanıldığı olayın "Gofman'ın dürüstlüğüne ve Mossad Direktörlüğü görevine atanmasına gölge düşürdüğünü" kaydetti.

Ayrıca Gofman'ın atanmasına ilişkin usulsüzlükler olduğuna da dikkati çeken Başsavcı, atamadaki "temel ve ahlaki kusurlar" nedeniyle Netanyahu'nun Gofman'ın atanmasına ilişkin kararına mahkemenin müdahaleden kaçınmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Haberde, geçen hafta İsrail'in üst düzey atamalar için danışma komitesinin Yüksek Mahkeme'den Gofman'ın atanmasına karşı yapılan itirazları reddetme talebinde bulunduğu kaydedildi.

Gofman'ın Netanyahu tarafından yapılan atamaya göre, 2 Haziran 2026'da görevi Barnea'dan devralması ve 5 yıl boyunca Mossad Direktörü olarak görev yapması bekleniyor.

HÜKÜMET TEPKİ GÖSTERDİ

İsrail Başsavcısı'nın Gofman'ın atanmasına ilişkin itirazı üzerine, Netanyahu hükümetinden tepkiler yükseldi.

İsrail Meclisi Koalisyon Grup Başkanı Ofir Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başsavcı'nın itirazının sadece mevcut hükümetin atama yapmasından kaynaklandığını ileri sürerek itirazlara kulak asılmadan atama sürecinin tamamlanması gerektiğini savundu.

Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Başsavcı'nın sürekli hükümet aleyhine hareket ettiğini öne sürerek ülkede yoğun tartışmalara neden olan yargı reformunu gerçekleştirecekleri mesajını verdi.