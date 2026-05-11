Netanyahu'nun duruşmasının bitiş saati "güvenlik" gerekçesiyle erkene alındı

Yolsuzlukla yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun duruşmasının bitiş saati "güvenlik" gerekçesiyle erkene alındı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu'nun bugünkü ifade verme işleminin planlanandan 3,5 saat erken sona erdiğini belirtti.

Mahkeme, "güvenlik ve diplomatik" gerekçelerle duruşmanın bitiş saatinin erkene alındığını bildirdi.

Geçen hafta da Netanyahu'nun duruşmalarından biri "güvenlik" gerekçesiyle tamamen iptal edilmiş, ikisinin ise süresi kısaltılmıştı.

İsrail basını, Netanyahu'nun ABD-İran müzakerelerine ilişkin öğleden sonra güvenlik istişare toplantısı düzenleyeceğini aktarmıştı.

NETANYAHU, YOLSUZLUKLA YARGILANIYOR

İsrail Başbakanı Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talep etmeyeceğini söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'dan Kasım 2025 sonunda talepte bulunmuştu.