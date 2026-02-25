Netanyahu'nun ittifak açıklamalarının ardından Hindistan Başbakanı Modi İsrail'de

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki gün sürecek resmi ziyareti için İsrail'in başkenti Tel Aviv'e geldi.

Modi, Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu tarafından resmi törenle karşılandı.

Netanyahu'nun uçaktan inen Hindistanlı mevkidaşını, "Hoş geldin dostum. Burada olmanız harika. Konuşacak çok şeyimiz var" ifadeleriyle karşıladığı görüldü.

MODİ, İSRAİL MECLİSİ'NE HİTAP EDECEK

Ben-Gurion Havalimanı'nda basına kapalı görüşme gerçekleştirecek iki lider, daha sonra Batı Kudüs'e geçecek. İsrail Meclisi'ne hitap edecek Modi, ayrıca bir inovasyon zirvesine de katılacak.

Başbakan Netanyahu'nun son olarak 2017'de İsrail'e gelen Modi ile savunma, yüksek teknoloji, yapay zeka ve kuantum gibi çeşitli alanlarda işbirliğini ele alması bekleniyor.

Öte yandan Netanyahu'nun dile getirdiği Akdeniz ve Ortadoğu'da düşman gördükleri taraflara karşı yeni bir "ittifak ekseni" kurulması planlarının da ziyaret kapsamında ele alınması öngörülüyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ziyareti öncesi yeni bir ittifak ekseni peşinde olduklarını duyuran Netanyahu'ya destek vermişti.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Hindistan ile İsrail arasındaki bağ ve ikili ilişkilerimizin çok yönlü yapısı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim" ifadesini kullanmıştı.