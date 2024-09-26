Netanyahu'nun, Lübnan'da geçici ateşkesi görüşmeyi kabul ettiği iddia edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD ve Fransa'nın girişimiyle Lübnan'da üç haftalık geçici bir ateşkes sağlanmasının görüşülmesine izin verdiği ve bunun için bir bakanını görevlendirdiği iddia edildi.

İsrael Hayom gazetesine konuşan siyasi kaynak, İsrail'in "başarı ihtimalini küçük gördüğü" ABD ve Fransa'nın 21 günlük ateşkes girişimini görüşmeye olumlu karşılık verdiğini ve Netanyahu'nun, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'ı müzakereleri yürütmekle görevlendirdiğini belirtti.

Söz konusu kaynak, ABD-Fransa'nın ortak girişiminin "şansının düşük olduğu", Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bunu reddetmesiyle "İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını genişletmesi için meşruiyet sağlanacağını" savundu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 31 kişi yaşamını yitirmişti / AA

Lübnan'da yayın yapan özel MTV kanalı ise Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin, Hizbullah'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1071 kararına göre, İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Litani Nehri'nin kuzeyine doğru çekilmesi için ikna edebileceği yönünde ABD'ye güvence verdiğini aktardı. İsrail, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesi talebini saldırılarına gerekçe olarak gösteriyor.

Bu arada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gece saatlerinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek üzere New York'a hareket etti.

Öte yandan Lübnan sınırında İsrail bölgelerinde çarşamba akşamından itibaren sükunetin hakim olduğu gözleniyor. Lübnan Hizbullahı, sınır hattında çarşamba akşamından bugüne İsrail bölgelerine herhangi bir saldırı gerçekleştirmedi.

NETANYAHU'NUN AŞIRI SAĞCI KOALİSYON ORTAKLARINDAN İTİRAZ GECİKMEDİ

Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkese de karşı çıkan aşırı sağcı koalisyon ortaklarının yanı sıra kendi partisi ve muhalefetten de Lübnan'da ateşkes girişimine itiraz gecikmedi.

İsrail basınındaki haberlere göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, yaptığı açıklamada, "kuzeydeki harekatın sadece Hizbullah'ın ezildiği ve kuzeydeki vatandaşlara zarar verme becerisinin ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanması gerektiğini" dile getirdi.

Hizbullah'a "aldığı ağır darbelerden iyileşmesi ve 21 gün sonra savaşa devam etmesi için zaman verilmemesi gerektiğini" savunan Smotrich, "Hizbullah'ın teslim olması ve savaşın, ülkenin kuzeyinde güvenliğin tesisi için tek yol olduğunu" ileri sürdü.

Aşırı sağcı Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock da Lübnan'da "21 gün değil 21 saat ateşkes için meşru bir zemin olmadığını" öne sürdü.

Netanyahu'nun Likud Partisi'nden hükümette yer alan Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da "Hizbullah'ın gerilediği durum olmaksızın bir ateşkesin ciddi bir hata olduğunu ve haberlerin doğru olmadığını ümit ettiğini" kaydetti.

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki bölgelere roket saldırıları gerçekleştiriyor / AA

MUHALEFETTEN DE İTİRAZ

Eski Başbakan Naftali Bennett de "İsrail'in Hizbullah'a karşı çok geç hareket ettiğini ve grubu kademeli olarak geriletmeye başladığını" öne sürerek, "İsrail'in Hizbullah tehdidini ortadan kaldırması ile ateşkes için Hizbullah'ın silahsızlanmayı kabul etmesi ve sınırdan uzaklaşması gerektiğini" savundu.

Ana muhalefet Gelecek Var Partisi'nin lideri ve eski Başbakan Yair Lapid de Hizbullah'ın komuta ve kontrol sistemlerini yeniden toparlamasına izin vermemek için İsrail'in, ABD-Fransa'nın ateşkes girişimini 21 gün değil sadece 7 gün için kabul etmesi ve "Hizbullah'ın sınırdan uzaklaştırılmadığı hiçbir formüle razı olmaması gerektiğini" belirtti.

Aynı şekilde yakın zamanda partisiyle hükümete katılmak için müzakereler yürüten Milletvekili Gideon Saar da geçici ateşkese karşı çıkarak "(Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın hakim olduğu mahalle) Dahiye'yi altüst edin. Geçici ateşkesten sadece Hizbullah fayda sağlar." ifadesini kullandı.

ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği (AB) ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapıldığı bildirilmişti. Bu süreçte de Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin tamamlanması istendi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Fransa'nın, İsrail-Lübnan sınırında bir ateşkes çağrısı konusunda mutabık kaldığı ve bu yöndeki ortak açıklamaya AB, Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) katıldığı belirtilmişti.