Netanyahu'nun Mecdel Şems saldırısı sonrası dönüş kararını eleştiriler sonucu aldığı iddiası

İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD seyahatindeki Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Mecdel Şems'e yönelik saldırının ardından ülkeye dönüş uçuşunu erkene çekme kararını eleştiriler üzere verdiği iddialarının "uydurma" olduğunu savundu.

Başbakanlık Ofisi'nden, Netanyahu'nun dönüş kararını eleştiriler üzerine aldığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Netanyahu'nun eleştiriler sonucunda ülkeye dönüşünü öne almaya karar verdiği yönündeki haberlerin tamamen "uydurma" olduğu savunuldu.

Netanyahu'nun, Mecdel Şems'e yönelik saldırıdan haberdar olduktan hemen sonra dönüşünü öne almaya karar verdiği belirtilen açıklamada, "Hatta basında asılsız eleştiriler dile getirilmeden önce Savunma Bakanı'nı bile bu konuda bilgilendirdi." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Netanyahu'nun İsrail'e döner dönmez Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı bildirildi.

Paylaşımda, Mecdel Şems beldesine yönelik saldırıya ilişkin bilgilendirilmesinin ardından Başbakan Netanyahu'nun, kendisini İsrail'e götürecek uçağın mümkün olan en erken saatte kalkması talimatını verdiği belirtildi.

The Times of Israel gazetesine göre, ABD'deki Netanyahu'nun mahiyetindeki bir yetkili, ABD saatiyle gece 23.00 olarak planlanan uçuşun saat 18.00'e çekildiğini kaydetti.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında aralarında çocukların da yer aldığı 10 kişi hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 24 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Golan Tepeleri'nde Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısının "durum değerlendirmesi ve elindeki istihbarat sonuçlarına göre" Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiği belirtilmişti.

Hizbullah Hareketi, Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.