Netanyahu'nun oğlu, "hakaret ve iftira" suçundan 34 bin dolar tazminat ödeyecek

İsrail'de bir mahkeme, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair'in hakaret ve iftira suçundan yaklaşık 34 bin dolar tazminat ödemesine hükmetti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, Kefar Saba Sulh Mahkemesi, muhalif Mavi-Beyaz İttifakı'na mensup Dana Keşdi isimli aktivistin Yair Netanyahu hakkında hakaret ve iftira suçundan açtığı davayı sonuçlandırdı.

Mahkeme, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlunun, Keşdi'ye 130 bin şekel (yaklaşık 34 bin dolar) tazminat ödemesine karar verdi.