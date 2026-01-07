Netanyahu'nun yolsuzluk davasına bakan hakim trafik kazasında öldü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk dosyalarından birine bakan Be’er Sheva Bölge Mahkemesi Başkanı Hakim Benny Sagi’nin 4 Ocak’ta otoyolda geçirdiği bir trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Sagi, 6 No’lu otoyolda motosikletiyle seyir halindeyken bir arazi aracının yoluna çıkarak çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri Sagi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kazayı “trafik kazası” olarak nitelendirdi.

Hakimin ölümü, Netanyahu’nun yolsuzluk dosyalarının tekrar gündeme geldiği bir döneme denk geldi.

İSRAİL BASININDA TARTIŞMA YARATTI

İsrail basını ve sosyal medyada, kazanın sıradan bir trafik olayı mı yoksa siyasi baskıların gölgesinde yaşanan şüpheli bir ölüm mü olduğu yoğun biçimde tartışılıyor.

Son yıllarda İsrail’de bazı hakimlerin hedef gösterildiği ve hükümet yanlısı çevrelerce tehdit edildikleri iddiaları gündeme gelmişti.

"3000 NUMARALI DAVA"

Benny Sagi, kamuoyunda “3000 numaralı dava” olarak bilinen ve Almanya’dan denizaltı ile savaş gemisi alımlarını kapsayan milyar dolarlık yolsuzluk iddialarını soruşturan dosyalardan sorumluydu.

Dosya, İsrail tarihinin en büyük yolsuzluk skandallarından biri olarak kabul ediliyor.

İsrail kamuoyunda, Netanyahu’nun Sagi’yi “kontrol edilemeyen” hakimlerden biri olarak gördüğü belirtiliyordu.