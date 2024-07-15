Netanyahu: Ölüm tehditleri alıyorum

İsrail Başbakanı Netanyahu, "kendisi, ailesi ve bakanlara karşı ölüm tehditleri" olduğunu söyledi. Netanyahu, bu konuda "birkaç küçük istisna dışında somut hiçbir şey yapılmadığını" dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisi, ailesi, bakanlar ve kamu görevlilerine yönelik "açık öldürme tehditlerine tanık olduklarını" belirterek, bu konuda "gerçek hiçbir şey yapılmadığını" söyledi.

İsrail Başbakanlığından, Netanyahu’nun haftalık kabine toplantısındaki konuşmasına dair yazılı açıklama yapıldı.

"Başbakan ve aile üyelerine, bakanlara ve kamu görevlilerine yönelik açık öldürme ve şiddet tehditlerine tanık olduklarını" belirten Netanyahu, bu konuda "birkaç küçük istisna dışında somut hiçbir şey yapılmadığı ve bunun başsavcının işi olduğu" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine işaret ederek, birçok kişinin buna ilişkin "tehlike işaretleri" olduğunu söylediğini belirterek, "(Biz de) Tehlike işaretlerini görüyoruz" ifadelerine yer verdi.