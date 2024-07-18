Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Netanyahu, Refah’ta İsrail askerlerini ziyaret etti

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerlerini ziyaret eden İsrail Başbakanı Netanyahu, “Askeri baskı, haklı taleplerimiz konusunda sağlam durmamıza yardımcı oluyor” dedi.

Dünya
  • 18.07.2024 22:11
  • Giriş: 18.07.2024 22:11
  • Güncelleme: 18.07.2024 22:13
Kaynak: iHA
Netanyahu, Refah’ta İsrail askerlerini ziyaret etti
FOTOĞRAF: İHA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde bulunan İsrail askerlerini ziyaret etti. Mısır sınırındaki kentin kontrolünün savaşın bir sonraki aşaması için kritik olduğunu söyleyen Netanyahu, “İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Hamas'a uyguladığı askeri baskı, haklı taleplerimiz konusunda sağlam durmamıza ve esir anlaşmasını desteklememize yardımcı oluyor. Planın ilk aşamasında azami sayıda esirin serbest kalması da bu haklı taleplerimize dahil” dedi.

Baskının anlaşmayı geciktirmek yerine ilerleteceğini savunan Netanyahu, gelecek hafta ABD Kongresi’nde yapması planlanan konuşmasında da, “İsrail’in verdiği savaşın haklılığını ortaya koyacağını” söyledi. Netanyahu ziyaretinde, "İsrail’in zafere ulaşacağına" dair söz verdi.

BirGün'e Abone Ol