Ülkesinin ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırıları hakkında konuşan Netanyahu, “Hızlı ve kararlı olabileceğini söyledim. Biraz zaman alabilir, ancak yıllar sürmeyecek. Bu sonsuz bir savaş değil” dedi.

Dünya
Netanyahu: Savaş yıllar sürmeyecek

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkesinin ABD ile birlikte İran'a düzenlediği saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Fox News'a konuşan Netanyahu, İsrail'in Lübnan'da İran destekli Hizbullah hedeflerine saldırması ve İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vurmasıyla çatışmanın genişlediğini ancak savaşın “yıllar sürmeyeceğini” beklediğini söyledi.

Savaşın dördüncü gününde açıklamalarda bulunan Netanyahu, “Hızlı ve kararlı olabileceğini söyledim. Biraz zaman alabilir, ancak yıllar sürmeyecek. Bu sonsuz bir savaş değil” dedi.

