Netanyahu: "Savaşın uzaması rehinelerin çoğunun açlıktan ölmesi anlamına gelir"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ndeki rehinelere ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İsrail'e yönelik silah ambargosu hakkında konuştu. Gazze Şehri'nin işgal planının Gazze'de tutulan rehineleri geri getirme çabalarına yardımcı olabileceğini iddia eden Netanyahu, "Bahsettiğim hareketin onları dışarı çıkarma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Detaylara girmek istemiyorum ama Hamas'a yaklaşırken kalan rehineleri nasıl canlı tutabileceğimizi konuşuyoruz. Bunun yapılabileceğini düşündüğüm çeşitli yollar var ama yine de şimdi bu konuya girmeyeceğim" dedi.

Gazze Şeridi'ndeki savaşı daha fazla uzatmak istemediğini öne süren Netanyahu, "Ben savaşı bitirmek istiyorum. Bence Gazze'de atılacak adımlara ilişkin diğer öneriler savaşı uzatırdı" ifadelerini kullandı. İsrail, teslim olmadığı sürece rehinelerin serbest bırakılmasının çok uzun bir sürede alacağını iddia eden Netanyahu, "O zaman bile tüm rehineleri alabileceğimizi sanmıyorum. Eğer teslim olursak, bu Hamas'ın yeniden silahlanacağı, yeniden gruplanacağı ve İsrail'i yok etmek için her gün açıkça dile getirdiği tüm tehditleri gerçekleştireceği anlamına gelir" dedi.

Açlıktan bir deri bir kemik kalan rehinelerin görüntülerine değinen Netanyahu, "Bence savaşın uzaması rehinelerin çoğunun açlıktan ölmesi anlamına gelir ve ben bunu istemiyorum" dedi.

"ADAYLAR VAR"

İsrail'in savaş sonrasında Gazze'yi yönetecek bir "geçiş otoritesi" için "birkaç aday" belirlediğini söyleyen Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'nde kalmak istemediğini belirterek, "Bahsettiğimiz birkaç aday, birkaç yapı var. Ve bu bir geçiş dönemi, bir geçiş otoritesi. Gazze'de kalmak istemiyoruz, amacımız bu değil. Amacımız Hamas'ın orada olmamasını sağlamak. Adaylar var, burada başarılı olma şansı bence gerçek yeter ki işi bitirelim. Sonsuza kadar ertesi gün hakkında konuşamayız. Hamas'ı bitirmediğimiz sürece kimse oraya gitmeyecek. Hamas'ı bitirebiliriz ve bitireceğiz" dedi.

"MERZ'İN BASKILAR SONUCU BOYUN EĞDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Almanya'nın İsrail'in Gazze Şehri'ne işgaline yönelik planlarına tepki olarak silah ihracatını durdurmasına değinen Netanyahu, Almanya Başbakanı Merz'in İsrail karşıtı yabancı ve yerli grupların baskısı altında "boyun eğdiğini" iddia etti. Netanyahu, "Merz'in İsrail'in iyi bir dostu olduğunu düşünüyorum, ancak yalan TV haberlerinin ve çeşitli gruplardan gelen iç baskılar sonucu boyun eğdiğini düşünüyorum. Merz, hakkında özel olarak konuşmak istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum: Belki bazıları 7 Ekim'i unutmayı tercih edebilir. Biz olanları unutmayacağız ve ülkemizi savunmak, halkımızı savunmak, geleceğimizi savunmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Başkalarının desteği olsun ya da olmasın savaşı kazanacağız" dedi.

"ÇOK YAKINDA GÖRÜŞMEYİ PLANLIYORUM"

Netanyahu, güvenlik kabinesinin Gazze Şehri'nin işgaline onay vermesinden bu yana ABD Başkanı Donald Trump ile konuşmadığını, ancak yakında kendisiyle konuşmayı planladığını belirterek, "Geçen Perşembe gününden bu yana kendisiyle konuşmadım. Çok yakında görüşmeyi planlıyorum" dedi.

Medyada İsrail karşıtı yer alan içeriklerle verilen mücadeleye değinen Netanyahu, "En hafif tabirle propaganda savaşını kazanamadığımızı düşünüyorum. Bize karşı dizilmiş çok büyük güçler var. Gerçekten bilen insanlar, bu alanda dünyanın en önde gelen insanları bana sosyal medyadaki yanıtların yaklaşık yüzde 60'ının bot olduğunu söylüyorlar" dedi.