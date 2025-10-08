Netanyahu süreci baltalayabilir

Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in 8 Ekim 2023’ten bu yana soykırım yaptığı Gazze’de "yıkım, yerinden edilme ve açlık" yaşandığını belirtti.

UNRWA tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze’deki sivillerin 2 yıldır "bitmek bilmeyen yıkım, bombardıman, korku ve açlık" içerisinde yaşadığı" vurgulandı. "Hüzün ve derin bir acı: Gazze’deki çoğu kişi için gerçek bu. İki uzun yıl boyunca insanlar yıkım, yerinden edilme, bombardıman, korku, ölüm ve açlıktan başka bir şey görmedi" değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, "Artık acı, yıkım, ölüm ve korku milyonlarca insanın günlük yaşamının bir parçası haline geldi" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Hamas, Mısır’daki ateşkes müzakerelerinde Filistinlilerin beklentilerini karşılayacak kapsamlı bir ateşkes ve İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesini hedeflediklerini bildirdi. Hamas liderlerinden Fevzi Berhum, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun süreci engelleme girişimlerine karşı uyarıda bulunarak, Netanyahu’nun daha önceki tüm turları da kasten başarısızlığa sürüklediğini belirtti.

GARANTİ ALTINA ALINMALI

Berhum, ‘insani yardım malzemelerinin kısıtlama olmaksızın girişini, yerinden edilenlerin evlerine dönmesinin garanti altına alınmasını, ulusal bir Filistinli teknokrat heyeti gözetiminde kapsamlı yeniden imar sürecinin derhal başlatılmasını ve adil bir esir takası anlaşmasının yapılmasını’ içeren bir anlaşmaya varmayı hedeflediğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül’de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze’de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı.

Hamas ise 3 Ekim’de Trump’ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini bildirmişti.