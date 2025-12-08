Netanyahu, Suriye'de işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde işgal ettiği topraklardan çekilmeyeceğini söyledi.

Başbakan Netanyahu, İsrail büyükelçileri, misyon şefleri ve Dışişleri Bakanlığı yöneticilerinin katıldığı konferansta yaptığı konuşmada, Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) Suriye’de yönetimi ele geçirmesinin ardından işgal ettikleri bölgelerden çıkmayacaklarını yineledi.

"BU VARLIKLARI KORUMAK İSTİYORUZ"

Esad’ın devrilmesinin hemen ardından İsrail’in Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Cebel eş-Şeyh Dağı (Hermon Dağı) ile 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerine bitişik tampon bölgeye ilişkin Netanyahu, "Bu varlıkları korumak istiyoruz" dedi.

Netanyahu, Şam yönetimi ile Suriye'nin güneyinin silahsızlandırılmasını ve Dürzilere "sahip çıkabilmelerini" sağlayacak bir anlaşmaya varabileceklerini umduklarını söyledi.