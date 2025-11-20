Netanyahu, Suriye'de işgal ettikleri bölgeye gitti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından işgal ettikleri Suriye'deki tampon bölgeye gitti. Netanyahu'nun söz konusu ziyaretine pek çok ülkenin yanı sıra Birleşmiş Milletler'den de tepki geldi.

Netanyahu'nun söz konusu ziyareti gerçekleştirdiği ve Aralık 2024'ten bu yana İsrail işgali altında olan Suriye toprakları "tampon bölge" olarak anılıyor.

Netanyahu'ya Savunma Bakanı Israel Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de eşlik etti.

Netanyahu'nun ziyaretinin İsrail ile Suriye arasında yeni bir güvenlik anlaşması için yürütülen müzakerelerin çıkmaza girdiği yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: ENDİŞE VERİCİ

Netanyahu'nun ziyareti dünya kamuoyunda da geniş yer buldu. Birleşmiş Milletler, Netanyahu'nun Suriye'de İsrail işgali altındaki bölgeye ziyaretinin "en hafif tabirle endişe verici" olduğunu belirterek, İsrail'i 1974 tarihli geri çekilme anlaşmasına saygı göstermeye çağırdı.

Ziyarete BM'nin yanı sıra bölge ülkeleri Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar da tepki gösterdi.