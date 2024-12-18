Netanyahu, Suriye'deki Hermon Dağı'nda konuştu: 'İşgale devam' mesajı verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından İsrail'in askerî varlığını artırdığı Golan Tepeleri'ne yakın Hermon Dağı'nda konuştu.

Sosyal medya hesabından video mesaj yayınlayan Netanyahu, 'İsrail'in güvenliği için' bölgenin öneminin daha da arttığını söyledi.

"İŞGALE DEVAM" MESAJI

Netanyahu, İsrail'in güvenliğinin sağlanacağı bir düzlem kurulana kadar bölgede kalacaklarını söyledi.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Suriye'de 7 Aralık sonrası işgal edilen tampon bölgede yer alan Hermon Dağı'nda "durum değerlendirmesi" yaptığı belirtildi.

Netanyahu'ya, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de yer aldığı bazı yetkililerin eşlik ettiği ifade edildi.

İsrail, 24 yıllık Beşar Esad yönetiminin sona ermesinin ardından Golan Tepelerindeki işgalini genişletmiş ve başkent Şam'ın 25 km güneybatısına kadar yerleşmişti. 1967'de Golan Tepelerini işgal eden İsrail, 1981'de bu bölgeyi tek taraflı 'ilhak' etmişti.