Netanyahu: Tahran'a saldırılar önümüzdeki günlerde daha da şiddetlenecek

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasında İran'a yönelik açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların önümüzdeki günlerde artacağını ifade etti. Netanyahu, yaşanan süreci "40 yıldır yapmayı arzuladığım şey" olarak tanımladı ve "terör rejimine kesin ve ezici bir darbe indireceklerini" söyledi.

Netanyahu'nun X hesabından paylaşılan açıklaması şöyle:

"Az önce Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Mossad Başkanı ile bir toplantıyı tamamladım. Operasyonun devamına ilişkin talimatlar verdim.

Dün diktatör Hamaney’i etkisiz hale getirdik. Onunla birlikte baskı rejiminin onlarca üst düzey yetkilisini de ortadan kaldırdık.

Güçlerimiz şu anda Tahran’ın kalbinde artan bir yoğunlukla saldırıyor ve bu önümüzdeki günlerde daha da şiddetlenecek.

Ancak bunlar acı günler. Dün burada, Tel Aviv’de ve şimdi de Beit Shemesh’te değerli insanlarımızı kaybettik. Kalbim ailelerle birlikte; sizler, İsrail vatandaşları adına yaralılara acil şifalar diliyorum.

Varlığımızı ve geleceğimizi güvence altına almak için, bu kampanyada İsrail Savunma Kuvvetleri’nin tüm gücünü, daha önce hiç olmadığı kadar seferber ediyoruz.

Ancak bu kampanyaya Amerika Birleşik Devletleri’nin desteğini de dahil ediyoruz: dostum ABD Başkanı Donald Trump’ı ve ABD ordusunu.

Bu güçlerin birleşimi, 40 yıldır yapmayı arzuladığım şeyi gerçekleştirmemize olanak tanıyor — terör rejimine kesin ve ezici bir darbe indirmek. Böyle söz vermiştim — ve böyle yapacağız."