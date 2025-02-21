Netanyahu talimat verdi: İsrail ordusu Batı Şeria'ya 3 ek tabur gönderdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'ya3 tabur sevk ettiğini duyurdu.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da "güçlü bir operasyon" gerçekleştirme kararının ardından gelişmeler sürüyor.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik durumunun değerlendirilmesi üzerine, Orta Bölge Komutanlığı'na 3 ek tabur gönderilmesine karar verildi. İsrail ordusu, durumu sürekli değerlendirmeye devam ediyor ve saldırı faaliyetlerini genişletmeye hazır. Batı Şeria'nın kuzeyindeki düşmanca faaliyetleri engelleme operasyonu devam etmektedir."

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Batı Şeria'da "güçlü bir operasyon" yürütmesi için orduya talimat verdiği aktarıldı.

Netanyahu'nun bu kararı, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ile yaptığı durum değerlendirmesinin ardından aldığı kaydedildi.