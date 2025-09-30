Netanyahu, Trump'ın planına göre İsrail'in Gazze'de işgalinin süreceğini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına göre, ülkesinin Gazze'nin çoğundaki işgalinin devam edeceğini ve bağımsız Filistin devleti kurulmayacağını ileri sürdü.

Netanyahu, X sosyal medya hesabından Trump ile görüşmesini değerlendirdiği paylaşımında, "Hamas'ın İsrail'i köşeye sıkıştırmasındansa, Hamas'ı köşeye sıkıştırdıklarını" ifade etti.

Netanyahu, "Dünya, Arap ve İslam aleminin Hamas'a, İsrail'in Trump ile hazırladıkları şartları kabul etmesi için baskı yaptığını" yazdı.

"FİLİSTİN DEVLETİ KURULMAYACAK"

Trump'ın Beyaz Saray'da açıkladığı Gazze ateşkes ve esir takası planına değinen Netanyahu, plana göre, "Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalacağını buna karşın İsrail'in Gazze'nin çoğundaki işgalinin devam edeceğini" savundu.

Trump'ın planına göre "Filistin devletinin kurulmasının" kesinlikle gerçekleşmeyeceğini ileri süren Netanyahu, ne Trump'ın ne kendisinin böyle bir şey açıklamadığını dile getirdi.

Netanyahu, Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında, Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeleri eleştirdiğine de işaret etti.