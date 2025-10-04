Netanyahu: Trump'ın planını uygulamaya derhal başlıyoruz

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada 'Trump'ın barış planı doğrultusunda ABD'yle birlikte çalışılacağı ve planın ilk aşamasının derhal uygulanacağı' ifade edildi.

BBC'nin İsrail medyasından aktardığı haberlere göre İsrail müzakere heyetine bugün hareket etmeye hazır olmaları talimatı verildi.

İsrail Ordusuna da rehinelerin geri dönüşü olarak açıklanan Donald Trump'ın planının ilk aşaması için hazırlık yapmaları söylendi.

İsrail Ordusu X platformundaki paylaşımında Gazze Şeridi'ndeki askerlerinin güvenliğinin "başlıca öncelik" olduğunu ve ordunun tüm imkanlarının korunmaları için Güne Komutanlığına gönderileceği kaydedildi.