Netanyahu, Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi

Yaklaşık 2 yıldır Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'in Başbakanı Netanyahu, katliamlarda İsrail'e destek veren ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiğini açıkladı.

İki ismin Washington'daki görüşmesinde Trump, Hamas’ın ateşkese açık olduğunu öne sürerek, “Görüşmek istiyorlar ve barış istiyorlar” ifadelerini kullandı. Netanyahu ise ABD ile koordinasyon içinde yürüttükleri dolaylı görüşmelere dikkat çekti. Gazze’nin geleceğine dair yaptığı değerlendirmelerde, “Gitmek isteyen gidebilsin, kalmak isteyen kalsın” dedi. İsrail’in bölgede güvenlik kontrolünü daimi olarak elinde tutacağını belirtti.

Beyaz Saray’daki akşam yemeği öncesi Netanyahu, Trump’a Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildiğini içeren bir mektup sundu. “Siz barışı inşa ediyorsunuz” diyen Netanyahu, Trump’tan “Bu sözleri sizden duymak çok değerli” yanıtını aldı.

Trump, toplantıda ayrıca İran ile yeni bir çatışma istemediğini ifade etti. İran’ın tavırlarında son haftalarda belirgin bir değişiklik gözlemlediklerini söyledi. Ukrayna savaşına da değinen Trump, Rusya’dan memnun olmadığını belirterek, Kiev’e yeniden silah yardımı yapılacağını duyurdu.