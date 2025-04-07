Netanyahu: "Türkiye ile çatışma istemiyoruz, Türkiye lideri ile ABD Başkanı'nın ilişkileri çok iyi"

ABD'ye ziyarette bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Türkiye ile Suriye'de çatışma istemiyoruz. Karşı karşıya gelmemek için neler yapılacağını konuştuk. Türkiye lideri ile ABD Başkanı'nın çok iyi ilişkileri var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Oval Ofis'te görüştü. Samimi pozlar veren ikili daha görüşmenin ardından basının sorularını yanıtladı.

Suriye konusunda açıklamalarda bulunan Netanyahu, "Türkiye ile Suriye'de çatışma istemiyoruz. Karşı karşıya gelmemek için neler yapılacağını konuştuk" yanıtını verdi. Netanyahu, eliyle Trump'ı işaret ederek "Türkiye lideri ile ABD Başkanı'nın çok iyi ilişkileri var" ifadesini kullandı.

Netanyahu ayrıca, "Suriye’nin hiçbir ülke tarafından İsrail’e karşı bir saldırı üssü olarak kullanılmasını istemiyoruz" dedi.

Öte yandan Trump, gazetecilerin küresel piyasalardaki düşüş ve İsrail'e uygulanan gümrük vergilerini kaldırıp kaldırmayacağına ilişkin sorularını görmezden geldi. Trump ayrıca tarifeleri durdurmayı düşünmediklerini ifade ettiği açıklamasında "Böyle bir şeyi düşünmüyoruz. Bizimle anlaşma yapmak isteyen çok sayıda ülke var ve bunlar adil anlaşmalar olacak" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere ABD'ye giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Trump’la gerçekleştireceği basın toplantısının iptal edildiğini açıklamıştı. Yapılan diğer açıklamada ise iki liderin Oval Ofis'te küçük bir gruptan oluşan basın mensuplarının sorularını yanıtlayacakları duyurulmuştu.