Netanyahu, UCM'nin hakkında yakalama kararına rağmen Macaristan'a ulaştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığı karşı suçlar dolayısıyla hakkında çıkardığı tutuklama kararına rağmen resmi ziyaret için gittiği, Roma Statüsü'ne taraf Macaristan'a sabah saatlerinde ulaştığı bildirildi.

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'yu taşıyan uçağın Macaristan'ın başkenti Budapeşte’ye sabah erken saatlerde indiğini ve başbakanın resmi törenle karşılandığını bildirdi. İsrail basını, UCM'nin hakkında yakalama kararı çıkardığı Netanyahu'yu taşıyan uçağın hangi rotadan ilerlediğine ilişkin detay paylaşmadı.

Macaristan ziyareti, UCM'nin tutuklama kararının ardından Netanyahu'nun UCM'ye taraf bir ülkeye düzenlediği ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.