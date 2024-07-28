Netanyahu ve Gallant, Hizbullah'a verilecek karşılık için görevlendirildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'den dönmesinin ardından Güvenlik Kabinesi'ni topladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğinde toplanan güvenlik kabinesi, Mecdel Şems saldırısı sonrası Hizbullah'a verilecek karşılığın ne zaman ve nasıl olacağını belirlemek üzere Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevlendirdi.

Dün Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırının ardından ABD'den İsrail'e dönen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güvenlik Kabinesi'ni topladı.

İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Başbakan Binyamin Netanyahu, bu akşam Tel Aviv'deki Kirya'da Güvenlik Kabinesi'ni topladı” denildi.

Toplantıda, Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırıya verilecek karşılığın ele alındı.

NETANYAHU VE GALLANT GÖREVLENDİRİLDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğinde toplanan güvenlik kabinesi, Mecdel Şems saldırısı sonrası Hizbullah'a verilecek karşılığın ne zaman ve nasıl olacağını belirlemek üzere Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevlendirdi.

Netanyahu'nun ofisinden güvenlik kabinesi toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, güvenlik kabinesinin Başbakan ve Savunma Bakanı'na Hizbullah'a karşılık vermeye ilişkin zamanı ve niteliği belirlemeleri görevini verdiği belirtildi.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre İsrail ordusu, Mecdel Şems olayının ardından Hizbullah'a verilecek karşılık için olası senaryoları hükümete sundu. Senaryoların arasında "Lübnan'a karşı daha şiddetli askeri eyleme geçmenin yer aldığı" bilgisi paylaşıldı.

İsminin gizli kalmasını isteyen İsrailli yetkili de "Hizbullah'a zarar vermek istediklerini ancak bölgesel topyekun savaş başlatmak istemediklerini" belirtti.

Öte yandan Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, yerel televizyon kanalına verdiği demeçte, İsrail'in ülkesine yönelik muhtemel saldırısının "sınırlı" olması hususunda ilgili ülkelerden güvence aldıklarını ve Hizbullah'ın buna karşılığının da benzer oranda olacağını söyledi.

MECDEL ŞEMS SALDIRISI

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına düzenlenen roket saldırısında aralarında çocukların da yer aldığı 11 kişi hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 24 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, saldırının "durum değerlendirmesi ve ellerindeki istihbarat sonuçlarına göre" Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiği belirtilmişti.

Hizbullah, Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" ifadesini kullanmıştı.