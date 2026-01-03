Netanyahu, Venezuela saldırısı için Trump'ı tebrik etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Venezuela saldırısı dolayısıyla Başkan Donald Trump'ı tebrik etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya hesabından Netanyahu adına bir açıklama yayımlandı.

Netanyahu, "Başkan Trump, özgürlük ve adalet adına gösterdiğiniz cesur ve tarihi liderliğiniz için tebrikler." ifadesini kullanarak, "muhteşem" diye nitelediği saldırıyı selamladığını kaydetti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin, Başkan Trump önderliğinde "özgür dünyanın lideri olarak hareket ettiğini" ileri sürmüştü.

Saar, ABD'nin Venezuela'ya saldırarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasını "takdirle karşıladıklarını" bildirmişti.