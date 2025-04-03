Netanyahu'ya havalimanında protesto!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macaristan'a ziyareti öncesi İsrailliler tarafından havalimanında protesto edildi.

İsrail ordu radyosu, Ben Gurion Havalimanı'nda İsrailliler tarafından yapılan eylemin amacının "İsrailli esirlerin serbest bırakılması" olduğunu belirtti.

Havalimanındaki İsrailli göstericilerin, "Gazze'de ateşkes ve İsrailli esirlerin derhal serbest bırakılmasını" talep eden pankartlar açtığı aktarıldı.

Netanyahu hükümetinin Gazze'ye saldırıları tekrar başlatmasına tepki gösteren İsrailli esirlerin aileleri, "Gazze'nin ele geçirilmesi karşılığında rehinelerin hayatının kurban edilmesine mi karar verildi?" sorusuyla tepkilerini dile getirdi.

İsrailli esirlerin aileleri, "Anlaşmada öngörülen rehinelerin serbest bırakılması ve savaşı sona erdirmek yerine İsrail hükümeti, Gazze'ye daha fazla asker göndererek birçok defa savaştıkları yerlerde savaşmalarına sebep oluyor" şeklinde tepki gösterdi.

Netanyahu'nun, bugün (3 Nisan Perşembe) sabah saatlerinde Macaristan'a iniş yaptı.

Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığı karşı suçlar dolayısıyla hakkında çıkardığı tutuklama kararına rağmen resmi ziyaret için gittiği, Roma Statüsü'ne taraf ülke konumunda.

TUTUKLANMAMA GARANTİSİ

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak, 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), hafta içinde Macaristan'ı ziyaret etmesi beklenen Netanyahu'nun burada tutuklanması için çağrıda bulunmuştu.

Kasım 2024'te tutuklama emirleri çıkarılması sonrası Macar lider Viktor Orban, Netanyahu'yu davet edeceğini ve "eğer gelirse emrin Macaristan'da hiçbir etkisi olmayacağını garanti edeceğini" söylemişti.

UCM'YE TARAF ÜLKELER TUTUKLAMAKLA YÜKÜMLÜ

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" dolayı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması, mahkemenin kurucu anlaşması Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunuyor.

Statünün 89. maddesi uyarınca, Netanyahu ve Gallant'ın, UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamlarınca tutuklanıp Lahey'deki mahkemeye teslim edilmesi gerekiyor.

UCM'nin kararını "saçma" olarak nitelendiren Orban, Kasım 2024'te Netanyahu'ya "tutuklanmama garantisi" vererek, kendisini ziyarette bulunması için ülkesine davet etmişti.