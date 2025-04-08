Netanyahu'ya Rahip Brunson'ı hatırlatan Trump: Türkiye ve lideriyle çok iyi ilişkim var, sorununuzu çözerim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Netanyahu'ya "Türkiye ile bir sorun yaşarsanız bunu çözebileceğimi düşünüyorum. Türkiye ve lideriyle çok iyi ilişkim var" dedi.

Trump ayrıca, Rahip Brunson krizini hatırlattı ve "Hatırlarsınız rahibimizi (Andrew Brunson) Türkiye'den geri aldık. O zaman büyük bir olaydı" diye konuştu.

Trump ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye konusunda ilk başta sorumluluk üstlenmediğini, kendisinin "Sorun yok" dedikten sonra Erdoğan'ın Suriye'deki rolünü kabul ettiğini savundu. Trump, "Kimsenin yapmayı başaramadığını, 2000 yıl boyunca yapmayı başaramadığını başardıklarını söyledim. Suriye'yi aldınız. Tabi aracılar üzerinden aldınız dedim. 'Yok ben değilim' dedi. Ancak ben ona, 'hayır sendin ama sorun değil' dedim. Sonra da dedi ki, 'evet belki de benimdir' dedi" diye konuştu.

Oval Ofis'te basına açıklamalarda bulunan Trump şunları kaydetti:

"Erdoğan adında bir adamla harika bir ilişkim var. Ondan hoşlanıyorum, o da benden hoşlanıyor ve bu durum medyayı çileden çıkarıyor. Hiçbir zaman bir sorun yaşamadık, çok şey yaşadık.

Hatırlarsınız rahibimizi (Andrew Brunson) Türkiye'den geri aldık. O zaman büyük bir olaydı.

Başbakana (Netanyahu) dedim ki, "Bibi eğer Türkiye ile bir sorununuz varsa, sanırım bunu çözebilirim. Biliyorsunuz, Türkiye ile ve liderleriyle çok iyi bir ilişkim var. Bunu çözebileceğimizi düşünüyorum, bunun bir sorun olacağını sanmıyorum."

Erdoğan'a, "2000 yıldır kimsenin yapmadığını yaptın, Suriye'nin kontrolünü ele geçirdin" dedim. Vekiller aracılığıyla Suriye'yi ele geçirdi. Çok sert bir adam ve çok zeki.

Kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı ve ona hak vermelisiniz. (Netanyahu'ya) Türkiye ile herhangi bir sorununuz varsa makul olduğunuz sürece çözebileceğimi düşünüyorum. Bence makul olmalısınız.

Türkiye'yle yaşadığın herhangi bir problemde sanıyorum bunu çözebilirim."