Netanyahu "yazıklar olsun" dedi, Macron yanıt verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron'un silah ambargosu çağrısı yapmasını "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Netanyahu, İngilizce yayınladığı görüntülü mesajında Macron'a hitap ederek Gazze'de Hamas, Lübnan'da Hizbullah, Yemen'de Husiler, Irak ve işgal altındaki Batı Şeria'da vekil güçler bunların arkasındaki İran'a karşı "7 cephede savaştığını" söyledi.

Macron’un İsrail’e silah ambargosu uygulanması çağrısına ilişkin konuşan Netanyahu, çağrının “utanç verici” olduğunu söyledi. Netanyahu, "Bugün İsrail, medeniyet düşmanlarına karşı yedi cephede kendini savunuyor. İsrail, İran'ın başını çektiği barbarlık güçleriyle savaşırken, tüm medeni ülkeler İsrail'in yanında dimdik durmalıdır. Ancak Başkan Macron ve diğer Batılı liderler şimdi İsrail'e karşı silah ambargosu çağrısında bulunuyorlar. Yazıklar olsun onlara" dedi.

Yanında duranlara teşekkür eden karşı çıkanları küçümseyen Netanyahu "destekleri olsun olmasın zafer kazanacaklarını" savunarak "İsrail sadece kendi için değil tüm dünyanın barışı ve güvenliği namına bu savaş kazanılana kadar savaşacak" ifadelerini kullandı.

MACRON'DAN YANIT

Macron, İsrail'e yönelik silah ambargosu çağrısı hakkında Netanyahu'nun yorumlarını yanıtladı. verdi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın İsrail'in sarsılmaz dostu olduğu vurgulanarak, "Netanyahu'nun sözleri çok aşırıya kaçıyor ve bunun, Fransa ile İsrail arasındaki dostlukla alakası yok." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca, Macron'un Fransa'nın İsrail'in güvenliğine bağlı olduğunu, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a bizzat kendisinin söylediği kaydedildi.

Elysee Sarayı'nın açıklamasında, Macron'un, ülkesinin İran veya ona yakın vekil güçlerin herhangi birinin İsrail'e saldırmasına izin vermeyeceğini ve güç kullanması durumunda her zaman Fransa'yı karşılarında bulacağını söylediği aktarıldı.