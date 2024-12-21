Netanyahu Yemenli Husileri tehdit etti

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Ortadoğu’da İran etkisini ortadan kaldırmak için harekete geçen İsrail’in hedefinde Tahran’ın “Direniş Ekseni’ndeki” son halka olan Yemen’deki Husiler var. Önceki gün Yemen’in başkenti Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde’yi bombalayna İsrail, Husi grubunun liderlerini hedef alma tehdidinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Husileri İsrail'e dokunacak herkesin “çok ağır bir bedel ödeyeceği” konusunda uyardı. Netanyahu “Hamas, Hizbullah ve Suriye'deki Esad rejiminden sonra Husiler İran'ın şer ekseninin neredeyse kalan son koludur. Husiler, İsrail'e dokunanın çok ağır bir bedel ödeyeceğini zor yoldan öğreniyor” diye konuştu.

‘SAVAŞA HAZIRIZ’

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise İsrail’in Ortadoğu’da sürdürdüğü katliamlara dikkat çekerek “İsrail saldırganlığının Husilerin Filistinlileri desteklemeye yönelik tutumunu değiştirmeyeceğini” söyledi. İsrail ile “açık bir çatışma içinde olduklarını” vurgulayan el-Husi, “İsrail ile uzun bir savaşa hazırız” ifadelerini kullandı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise “Gazze’ye yönelik saldırılar durana ve kuşatma kaldırılana kadar mücadele edeceklerini” söyledi.