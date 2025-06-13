Netanyahu, yetkililerle İran'a saldırıları görüşecek: "Yeni dalgalar gelecek"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle bu akşam yapacağı toplantıda bu sabah erken saatlerde başlayan ve devam eden İran'a saldırılardaki durumu görüşeceği belirtildi.

Yerel basında yer alan haberde, Netanyahu'nun yerel saatle 18:30'da "durum değerlendirme toplantısı" yapacağı belirtildi.

İran'a yönelik bu sabah başlayan ve devam eden saldırıların ele alınacağı toplantıya, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea'nın da aralarında bulunduğu üst düzey güvenlik yetkililerinin katılacağı ifade edildi.

"YENİ DALGALAR GELECEK"

Öte yandan yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli güvenlik kaynağı, İran'a yönelik saldırıların devam ettiğini ve yeni dalgalar geleceğini söyledi.

Söz konusu kaynak, "Hala yapılacak çok şey var ve devam ediyoruz, daha fazla dalga olacak. Saldırıyoruz ve pes etmeyeceğiz. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar ayağımızı gazdan çekmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.