Netanyahu’dan Ankara’ya örtülü mesaj: Kimse hayal kurmasın

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Başbakanı Nikos Hristodulidis, Kudüs'te düzenlenen üçlü zirvede buluştu.

Üstü kapalı bir şekilde Türkiye’ye atıfta bulunan Netanyahu, "İmparatorluklarını ve topraklarımız üzerindeki hakimiyetlerini yeniden kurma hayali kuranlar bunu unutmalı" dedi.

BBC Türkçe'deki habere göre Netanyahu, "Geçmişte tüm ülkelerimizin bir dizi imparatorluk tarafından fethedildiği doğrudur. Ancak cesaret ve fedakarlıkla modern zamanlarda bağımsızlığımızı kazandık. İmparatorluklarını ve topraklarımız üzerindeki hakimiyetlerini yeniden kurma hayali kuranlara diyorum ki: Bunu aklınızdan bile geçirmeyin" dedi.

ÜÇ ÜLKEDEN ORTAK BİRLİK

Netanyahu, üç ülkenin katılacağı 2 bin 500 askerlik ortak müdahale gücünü de masaya yatırdıklarını aktardı. Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis de İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki ittifakın sınırının olmadığını belirtti. Mevcut çizgide işbirliğini geliştireceklerini ileri süren Hristodulidis, 2026'da üçlü işbirliğini güçlendirmek için ABD'nin de dahliyle 3+1 formatına geçme arzularını dile getirdi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, söz konusu zirvenin 10'ncu üçlü zirve olduğunu belirterek bölgenin köklü bir değişim sürecinden geçtiğini, 2023'teki son toplantıdan sonra çok şeyin değiştiğini ve yeni bir jeopolitik aşamaya geçildiğini ileri sürdü.

ORTAK DEKLARASYON

Üç lider zirvenin ardından, "güvenlik, savunma ve askeri konularda süregelen üçlü işbirliğimizi güçlendirme" konusunda mutabık kaldıkları ortak bir bildiri imzaladı. Liderler, Trump’ın Gazze için sunduğu 20 maddelik barış planına desteklerini ifade ettiler. Açıklamada, bir diğer Doğu Akdeniz devleti olan Lübnan ile İsrail arasındaki son doğrudan diyalog da memnuniyetle karşılandı.

Üç ülke; elektrik şebekelerinin bağlanması ve doğal gaz geliştirme konularında, Türkiye’nin iddialarına bir başka gönderme yaparak, "deniz hukuku ve devletlerin Münhasır Ekonomik Bölgelerine (MEB) saygı" çerçevesinde birlikte çalışma sözü verdi.

ABD’ye gitmeden önce basın toplantısında konuşan Netanyahu, İran’ın son zamanlarda füze "tatbikatları" yaptığına dair bilgi aldıklarını kaydetti.

Geçtiğimiz hafta İsrail ve Yunan medyasında yer alan haberlerde İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ortak bir askeri güç oluşturma planını düşündüğü iddia edilmişti. Plana göre İsrail ve Yunanistan bin, Güney Kıbrıs ise beş yüz asker gönderecek. Hava, kara ve deniz unsurlarından oluşan Tugay seviyesindeki gücün Yunan Rodos ve Kerpe adalarında konuşlanacağı ileri sürüldü.