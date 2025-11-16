Netanyahu’dan BMGK tasarısı öncesi açıklama: "Filistin Devleti’ne yıllardır karşıyım"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze tasarısına ilişkin tartışmalar sürerken Ürdün'ün batısındaki herhangi bir bölgede Filistin Devleti'nin kurulmasına karşı olduğunu ve bunun on yıllardır değişmediğini ileri sürdü.

Netanyahu, BMGK gündeminde olan ve Tel Aviv yönetimi tarafından Filistin Devleti'nin kurulmasının önünü açıcı ifadeler içerdiği için eleştirilen Gazze tasarısının oylanması öncesinde, kabine toplantısı başlangıcında açıklamalarda bulundu.

BMGK'daki Gazze tasarısı nedeniyle kendisini eleştiren aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e isim vermeden göndermede bulunan Netanyahu, Filistin Devleti'nin kurulmasına karşı olma konusunda hep aynı noktada olduğunu aktararak "Kimsenin onayına, sosyal medya paylaşımına ve dersine ihtiyacım yok" dedi.

İsrail Başbakanı, "Ürdün'ün batısındaki herhangi bir bölgede Filistin Devleti'nin kurulmasına karşıyız ve bu değişmedi. On yıllardır bu tür girişimleri reddediyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde varılan Gazze anlaşması kapsamında Hamas'ın kontrolünde olan bölgenin silahsızlandırılacağını ileri süren Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılmasının anlaşmanın şartı olduğunu ve ABD Başkanı Trump'ın da bunu söylediğini savundu.

Netanyahu, "Bu kolay yoldan olmazsa zor yoldan gerçekleştirilecektir" tehdidinde bulundu.

BATI ŞERİA'DAKİ YERLEŞİMCİLERE KARŞI HAREKETE GEÇECEKLERİ İDDİASI

İsrail Başbakanı, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu gözetiminde Filistinlilere yönelik şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere karşı harekete geçeceklerini iddia etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler içinde yer alan ve Filistinlilere saldırı düzenleyen fanatik grupların Yahudi yerleşimcileri temsil etmediğini ileri süren Netanyahu, söz konusu aşırı sağcı Yahudi gruplara karşı harekete geçeceklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, bu grupların Filistinlilerin yanı sıra İsrail ordu unsurlarına da saldırdığını öne sürerek on yıllardır işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik ciddi insan hakları ihlalleri işleyen ve son 2 senede Gazze Şeridi'nde soykırıma imza atan İsrail'in "hukuk devleti" olduğunu savundu.

LİKUD ÜYELERİNE UYARI

İsrail'in seçim yılına girdiğine işaret eden Netanyahu, partisi Likud'un üyelerini de uyardı.

İsrail Başbakanı, hem parti içinden hem dışından seçim öncesi sosyal medya paylaşımlarıyla saldırılara uğradığını savunarak özellikle "ulusal güvenlik" konularına ilişkin bakanların "Ben yaptım" şeklindeki paylaşımlarını, "Bu konuların, bundan sorumlu olan Başbakan ile koordineli olarak belirlendiğini hatırlatırım" diyerek eleştirdi.

İsrail basını, isim vermeyen Netanyahu'nun eleştirilerinin merkezinde Savunma Bakanı Yisrael Katz olduğu yorumunda bulundu. Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) Şas Partisi Milletvekili Yoav Ben-Tzur, dün Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerinin zorunlu askere alınmasını protesto eden Haredilerin saldırısına uğradı.

Ben-Tzur'un Haredi partisi Şas'ın milletvekili olmasına rağmen Yeşiva öğrencilerinin bir kısmının zorunlu askerlik yapmasını savunduğu için Haredilerce saldırıya uğradığını hatırlatan Netanyahu, "Bu çok küçük azınlık, Ultra-Ortodoks halkı temsil etmiyor" iddiasında bulundu.

NETANYAHU KAPILARI KİLİTLETTİ

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, kabine toplantısı başladığı anda odanın kapısını kilitleterek geç kalan bakanları toplantıya almadığı bildirildi.

Çok sayıda bakanın toplantıya geç kaldığı için odaya giremediği ve Başbakanlık Ofisi yetkilileriyle tartışma yaşadığı aktarıldı.

Netanyahu'nun bir süre sonra kapıların açılmasına izin verdiği belirtildi.