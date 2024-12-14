Netanyahu’dan tehditler

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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran halkına hitaben yayımladığı video mesajında, İsrail’in Orta Doğu’daki başarılarının İran’ın desteklediği ekseni zayıflattığını belirtti. Netanyahu, ‘İran’ın bir gün özgür olacağı ve barışı sağlamada önemli bir rol oynayacağına inandığını’ söyledi. Bu ifade, birçok kişi için bir tehdit niteliğinde oldu.

Netanyahu, İran liderlerinin Esad’ı desteklemek için Suriye’ye 30 milyar dolar harcadığını ancak yönetimin ‘‘toz olup, çöktüğünü’’ söyledi. Gazze’de Hamas’a ve Lübnan’da Hizbullah’a verilen milyarlarca doları işaret eden Netanyahu, “Bu yatırımlar, bugün rejimlerinin çöküşüyle sonuçlandı” dedi.

Netanyahu, ‘barbar’ tasvir ettiği İran rejimine yüklenirken İran halkına hitap ederek, “Biz sizinle barış istiyoruz ve siz de bizimle barış istiyorsunuz,” dedi.

Rejimin en büyük korkusunun İran halkı olduğunu söyleyen Netanyahu, “Bir gün bu rejim değişecek. Bir gün İran özgür olacak,” dedi. Netanyahu, “Bu geleceği birlikte gerçekleştireceğiz ve beklenenden çok daha kısa sürede olacak,” dedi. Bu açıklamalar, birçok kişi tarafından tehditkâr olarak değerlendirildi. İsrail Başbakanı, Suriye’de rejimin değişmesini ve İran’ın zayıflatılmasının dünyada ‘‘zincirleme reaksiyon’’ başlattığını söyledi. “Bu, sadece İsrail’in başarılarıyla mümkün oldu. Başkan Trump da bu hafta aynı şeyi söyledi” ifadelerini kullandı.