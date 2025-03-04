Netanyahu’nun ‘cehennem’ planı

Dış Haberler

Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesini engelleyerek Gazze’ye insani yardım girişini durduran İsrail, kendi taleplerine dayanan ABD planını Hamas’a kabul ettirmek için “daha ileri adımlar” atmakla tehdit ediyor.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın bazı kaynaklara dayandırdığı haberde, Netanyahu yönetiminin Gazze’de elektriğin tamamen kesilerek kuzeydeki Filistinlilerin tehcir edileceği ve kapsamlı saldırıların başlatılacağı “cehennem planının” bir hafta içinde devreye sokulacağı belirtildi. Gazze’de ateşkesin birinci aşamasının sona ermesinin ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın kalıcı ateşkese yönelik önerisini reddetti.

Ateşkesin ilk aşamasının uzatılmasını istediklerini belirten Netanyahu, Hamas’ın İsrailli esirleri serbest bırakmaması halinde “savaşın devam edebileceği” mesajını verdi.

Ateşkesin ilk aşamasının sona ermesiyle bölgeye yardım girişlerini engelleyen İsrail ordusu, Gazze’de sivillere saldırdı. Güneydeki Refah kentinde İsrail tanklarının açtığı ateş sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken Han Yunus’taki sava saldırısında 3 kişi yaralandı.