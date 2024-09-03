Netanyahu’ya karşı genel grev

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Hamas'ın 7 Ekim'de Gazze'ye kaçırdığı altı rehinenin cansız bedenlerine ulaşılması İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetine yönelik protestoları tetikledi. Önceki gün on binlerce kişi meydanlara çıkarken dün de genel greve gidildi. Gösterilerde ve genel grevde hükümetin rehineleri geri getirmek için yeterince çaba göstermemekle suçlandı.

İŞ BAŞI YAPMADILAR

Gösteriler kapsamında önceki gece bir grup Kudüs'e çıkan yolları kapattı. Eylemciler kurbanları temsilen altı tabutla yürüdü. Polis yol kapatma eylemine saldırırken en az 29 kişinin gözaltına alındı.

Dün de İsrail'deki en büyük işçi sendikası Histadrut'un çağrısıyla ülke çapında genel greve gidildi. On binlerce çalışan iş başı yapmadı. Greve Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı personeli de katıldı. Havalimanında sabah 08:00-10:00 arasında iki saatliğine planlanan iş bırakma eylemi nedeniyle gün boyu uçuşların aksaması bekleniyor.

İsrail'de protestolar devam ederken bir Hamas yetkilisi söz konusu altı kişiden bazılarının muhtemel bir rehine takası anlaşmasında salıverilecekler listesinde olduğunu iddia etti. Hamas'ın kaçırdığı 251 rehineden 97'si hâlâ Gazze'de bulunuyor. İsrail ordusu bu kişilerin 33'ünün öldüğünü değerlendiriyor.