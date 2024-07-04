Netayahu, ABD Kongresi’ne hitap edecek

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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonları sürerken 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği katliamlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 953'e yükseldi. Yaralananların sayısı da 87 bini aştı.

İsrail’in Gazze’deki saldırıları sürerken ABD basınındaki haberlere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nde konuşma yapmak üzere Washington'a gelecek. ABD basınına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi ise ABD Başkanı Joe Biden ile Netanyahu'nun temmuz ayı sonlarında Washington'da buluşmasının beklendiğini söyledi. Bu, 7 Ekim 2023'ten sonra Netanyahu'nun yapacağı ilk yurt dışı ziyareti olacak.